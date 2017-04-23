Одесские новости 23.04.2017 19:00
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Кто в Одессе останется без света 24 апреля

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 24 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

ул. Литовская, 34-46, 49-57;
ул Балковская, 187, 197, 199, 192;
ул. Головковского, 62;
ул. Мельницкая, 20-26;
ул. Обнорского, 1-33, 2-54;
ул. Нескучная, 11-55, 14-50;
ул. Бородинская, 1-41, 2-24;
2-й Восточный пер., 1-9, 2-10;
ул. Северная 2-46, 1-11.
09:00-17:00

ул. Орлова, 12а, 7-11;
ул. 1-я Проектируемая;
ул. Умова 2-10, 1-5;
ул. Овидиопольская, 36-38.
09:30-17:00

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