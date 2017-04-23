Кто в Одессе останется без света 24 апреля

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 24 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

ул. Литовская, 34-46, 49-57;

ул Балковская, 187, 197, 199, 192;

ул. Головковского, 62;

ул. Мельницкая, 20-26;

ул. Обнорского, 1-33, 2-54;

ул. Нескучная, 11-55, 14-50;

ул. Бородинская, 1-41, 2-24;

2-й Восточный пер., 1-9, 2-10;

ул. Северная 2-46, 1-11.

09:00-17:00

ул. Орлова, 12а, 7-11;

ул. 1-я Проектируемая;

ул. Умова 2-10, 1-5;

ул. Овидиопольская, 36-38.

09:30-17:00

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