Одесские новости 22.04.2017 15:54
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В Одесской области преодолевают стихию и её последствия

На территории Одесской области в усиленном режиме, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий усложнения погодных условий во главе с председателем областной государственной администрации Максимом Степановым.

Как сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, вследствие сильного ветра отключена электроэнергия в 305 населённых пунктах области. Замыкание электропроводов привело к автоматическому отключению энергоснабжения.

Запрещено движение грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-05 «Киев-Одесса» до особого распоряжения.

Во время заторов транспортных средств в 13 районах области силами подразделений ГСЧС и службы автодорог из снежных заносов вытащено 213 единиц автотранспорта, в т.ч. 4 машины скорой помощи, спасено 644 человека, в т.ч. 94 ребёнка. DSC03064_новый размер

Осуществлены 5 выездов к поваленным деревьям в пгт. Тарутино, гг. Болград и Черноморск.DSC03061

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