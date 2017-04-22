Одесские новости 22.04.2017 12:34
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В Одессе реанимировали Эрота

В сквере Пале-Рояль возле Одесского театра оперы и балета восстановлена скульптурная композиция «Эрот и Психея».

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, скульптурная композиция пострадала от рук вандалов в конце июля 2016 года — у изваяния Эрота была отбита кисть руки.12032024_900282173379694_1312821552041263449_n

«После того, как специалисты управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета оценили ущерб, нанесенный неизвестными, были выполнены работы по восстановлению скульптурной композиции», — сообщает сайт горсовета.2 (4)

Отмечается также, что управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета было принято решение о восстановлении утраченной охранной доски. Она информирует о том, что скульптурная композиция «Эрот и Психея» является памятником архитектуры и градостроительства, монументального искусства местного значения и охраняется государством, ее повреждение карается законом. 3 (5)

Как сообщалось, объект культурного наследия — скульптурная композиция «Эрот и Психея» — копия с оригинала античного памятника, изготовленного во ІІ веке до нашей эры в Греции. Скульптуры из белого мрамора размещены на бетонном постаменте. 13 ноября 2015 года скульптурная композиция «Эрот и Психея» была торжественно открыта после реставрации. Она вошла в число 13-ти памятников, которые были отреставрированы за счет средств городского бюджета в рамках выполнения Городской целевой программы включения исторической части застройки Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2013-2015 годы.

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