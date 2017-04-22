В Одессе реанимировали Эрота

В сквере Пале-Рояль возле Одесского театра оперы и балета восстановлена скульптурная композиция «Эрот и Психея».

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, скульптурная композиция пострадала от рук вандалов в конце июля 2016 года — у изваяния Эрота была отбита кисть руки.

«После того, как специалисты управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета оценили ущерб, нанесенный неизвестными, были выполнены работы по восстановлению скульптурной композиции», — сообщает сайт горсовета.

Отмечается также, что управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета было принято решение о восстановлении утраченной охранной доски. Она информирует о том, что скульптурная композиция «Эрот и Психея» является памятником архитектуры и градостроительства, монументального искусства местного значения и охраняется государством, ее повреждение карается законом.

Как сообщалось, объект культурного наследия — скульптурная композиция «Эрот и Психея» — копия с оригинала античного памятника, изготовленного во ІІ веке до нашей эры в Греции. Скульптуры из белого мрамора размещены на бетонном постаменте. 13 ноября 2015 года скульптурная композиция «Эрот и Психея» была торжественно открыта после реставрации. Она вошла в число 13-ти памятников, которые были отреставрированы за счет средств городского бюджета в рамках выполнения Городской целевой программы включения исторической части застройки Одессы в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2013-2015 годы.

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