22 апреля в Киеве открылся Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IА.

Как сообщает Укринформ, торжественная церемония открытия чемпионата мира по хоккею 2017 года прошла в киевском Дворце спорта.

Соревнования пройдут с 22 по 28 апреля, отмечает интернет-издание.

Председатель оргкомитета соревнований, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко пожелал успехов всем участникам турнира.

«Для Украины большая честь проводить чемпионат мира. Наша страна — большая хоккейная держава, которая имеет миллионы хоккейных болельщиков. Желаю больших успехов всем участникам этого спортивного форума», — сказал Кириленко.

В церемонии также приняли участие министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, мэр Киева Виталий Кличко.

На киевском льду сыграют национальные команды Украины, Австрии, Венгрии, Польши, Казахстана и Республики Корея. Две лучшие сборные попадут в элиту мирового хоккея.

Сразу после торжественного открытия Чемпионата на лёд вышли команды Украины и Венгрии.

Хоккеисты сборной Украины со счетом 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) проиграли в стартовой встрече домашнего чемпионата мира в дивизионе IА.

Шайбы на ледовой площадке киевского Дворца спорта забросили Сергей Кузьмик (14-я минута), Никита Буценко (28, 39) — в нашей команде; Иштван Барталиш (15), Янош Ваш (21), Эндрю Сарауер (50), Киган Дансеро (52) и Янош Хари (60) — в составе венгров, сообщает Укринформ.

Следующий поединок украинцы проведут 23 апреля против Польши.

Чемпионат мира продлится до 28 апреля. Две лучшие сборные попадут в элиту мирового хоккея.

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