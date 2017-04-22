У Одессы отобрали «Немые ночи»

Самый крупный в Восточной Европе фестиваль немого кино и современной музыки «Немые ночи», который с 2010 года проводился в Одессе, пристал к новому берегу — столичному.

Как сообщает Национальный центр Александра Довженко, с 2017 года местом его регулярного проведения как национального фестиваля архивного кино станет Киев, где в фильмофонде этого центра хранится самое полное в Украине собрание немого кино.

Отмечается, что фестиваль «Немые ночи» был основан Иваном Козленко и Екатериной Мальцевой в 2010 году в Одессе как дань городу, с которого началось стремительное развитие украинского кинематографа 1920-х годов, увенчавшееся созданием ряда мировых шедевров и формированием одной из самых мощных в Европе национальных киноиндустрий.

«Помимо образовательных и художественных задач, самым важным из которых было переосмысление опыта украинского немого кино средствами современной музыки, фестиваль также стремился сформировать лояльность к украинскому культурному продукту в Одессе через акцентирование урбанистической составной украинской культуры 1920-х гг.», — сообщает Центр Довженко.

Сообщается также, что на новом месте организаторы будут «заново переосмысливать как физическое пространство, доставшееся ему от одной из самых мощных в СССР кинокопировальных фабрик, так и архивное кинопространство».

Фестиваль, который состоится 11 мая в Киеве, начнётся показом исторической драмы, снятой в 1926 году в Одессе — «Тарас Трясило». Фильм озвучат одесские музыканты Андрей Показ и Яков Тарунцов.

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