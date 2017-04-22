Прокуроры предлагают установить для экс-председателя наблюдательного совета ОПЗ Переломы залог в 150 миллионов

С опозданием на 3,5 часа началось 22 апреля судебное заседание, которое должно избрать меру пресечения для экс-главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы.

Как сообщает Укринформ, задержка судебного заседания произошла из-за затянувшегося рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения экс-депутату Николаю Мартыненко, вторым фигурантом по делу которого проходит Сергей Перелома.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на избрании меры пресечения Переломе в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Соответствующее ходатайство озвучил прокурор САП Андрей Перов во время заседания Соломенского районного суда Киева.

Как сообщалось, детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому 20 апреля по делу о причинении ущерба ГП «ВостГОК» на сумму 17,28 млн долл. США. По версии следствия, он обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «ВостГОК». Перелома также известен как фигурант другого уголовного производства — относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен, расследование которого завершилось в декабре 2016 года.

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