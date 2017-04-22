Перелому отпустили на поруки

Соломенский районный суд Киева принял решение применить в отношении экс-председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы меру пресечения в виде личного поручительства.

Об этом объявил судья Александр Бобровник, зачитывая решение суда в субботу, сообщает Укринформ.

«Применить к Переломе меру пресечения в виде личной поруки, определить поручителями народного депутата Украины Княжицкого, народного депутата Пинзеника, народного депутата Ледовских, народного депутата Бойко», — заявил судья.

Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые настаивали на избрании для Переломы меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Как сообщалось, детективы НАБУ задержали бывшего главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому 20 апреля по делу о нанесении убытков ГП «ВостокГОК» на сумму 17,28 млн долл. США. По версии следствия, он обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «ВостокГОК».

Перелома также известен как фигурант другого уголовного производства — о нанесении убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить Сергея Перелому на поруки.

Об этом заявил после заседания Соломенского райсуда Киева прокурор САП Роман Симкив.

«Мы будем в дальнейшем отстаивать свою позицию. Подадим апелляцию и изложим свое мнение. Поэтому я думаю, что в ближайшее время этот процесс продлится, только уже в Апелляционном суде Киева, где будет дело рассматривать коллегия судей из 5 лиц. Я надеюсь, что они должным образом смогут оценить наши доказательства», — сказал Симкив.

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