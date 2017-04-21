Укрзализныця назначила дополнительные поезда в одесском направлении

На ближайшие пять дней ПАО «Укрзализныця» назначила 12 дополнительных поездов на популярных направлениях и дополнительные рейсы 4 графиковых поездов для удобного выезда граждан после Пасхальных праздников.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Для удобного выезда граждан после Пасхальных праздников на 20-е числа апреля «Укрзализныця» назначила еще несколько дополнительных поездов. Ими смогут воспользоваться пассажиры, которые планируют поездки в столицу из Запорожья, Одессы, Херсона и Николаева, а также из Одессы до Львова. Всего с 20 по 25 апреля будут курсировать 12 дополнительных поездов, еще 4 графиковых поезда в эти дни осуществят дополнительные рейсы», — говорится в сообщении.

Открыта продажа билетов на такие дополнительные поезда в одесском направлении:

№24/23 Одесса – Киев (Москва), из Одессы 20, 21, 23 апреля, из Киева до Одессы 21, 22, 24 апреля.

№228 Одесса – Львов, из Одессы 21 апреля, из Львова 23 апреля.

№270/269 Одесса – Харьков, из Одессы 21, 23, 25 апреля, из Харькова 20, 22, 24 апреля.

№136 Одесса – Черновцы, из Одессы 20, 22, 24 апреля, Черновцов – 21, 23, 25 апреля.

№63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 20, 22, 24 апреля, из Одессы 21, 23, 25 апреля.

№92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 21, 23, 25 апреля, из Одессы 20, 22, 24 апреля.

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