Супруга нардепа Пресмана имеет больше недвижимости

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Видродження» в ВРУ Александр Пресман обнародовал декларацию о доходах за 2016 год, по которой его супруга владеет значительным недвижимым имуществом.

Как сообщает Одесса News, из недвижимости у одесского нардепа всё та же одна квартира площадью в 43,4 квадратных метра в Киеве, и те же Chevrolet Express (2005 года выпуска), Maybach (2005), Land Rover (2012) и Porshe Cayenne (2015).

Зато супруга народного слуги Татьяна Кузькевич владеет куда более значительным недвижимым имуществом: два жилых дома в 650 и 29,8 кв.м и три квартиры (151, 117 и 189 «квадратов»).

На Татьяну записан также офис на 118,5 квадратных метров, гараж, эллинг, два земельных участка площадью в 1591 и 391 квадратный метр. Перемещается она на Bently 2008 года.

Общий доход Александра Пресмана за 2016 год составил почти 750 тысяч гривен. Из этих средств зарплата — 134 тысячи 674 гривен, средства на обеспечение депутатской деятельности — 169 тысячи 871 гривна, на возмещение найма гостиничного номера — 168 тысяч гривен, компенсация за проезд по Украине — 26 тысяч 136 гривен. Также Пресман получил доход от отчуждения движимого имущества в размере 250 тысяч гривен.

Доход жены Татьяны от предпринимательской деятельности составил 348 тысяч гривен. У неё дорогостоящие наручные часы, три набора ювелирных драгоценных изделий, две шубы, две женские сумки Kelly и Birkin, наличными 1,8 миллиона долларов, 720 тысяч евро и 5,1 миллиона гривен.

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