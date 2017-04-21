Одесские новостиУкраинские новости 21.04.2017 15:56
Черноморск
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Порошенко сообщил о приходе в Черноморск английского портового оператора

В ходе официального визита в Великобританию Президент Украины Петр Порошенко провёл встречу с представителями деловых кругов этой страны, на которой анонсировал приход в Украину крупного портового оператора Hutchison Ports.

По сообщениям СМИ, Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украино-британского сотрудничества. По его словам, Великобритания стала одним из самых крупных иностранных инвесторов в Украине с более чем 2 млрд долларов, создав десятки тысяч рабочих мест.

Петр Порошенко приветствовал интерес международной компании Hutchison Ports, планирующей в краткосрочной перспективе выйти на рынок украинских морских контейнерных перевозок.

Как сообщалось, одни из самых крупных портовых операторов в мире Hutchison Ports и DP World зайдут в Украину в этом году.

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