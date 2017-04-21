Одесские новости 21.04.2017 12:48
бомба Cropped
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Поиски бомбы в Суворовском суде Одессы были тщетными

Информация о минировании Суворовского районного суда Одессы, из-за которой из помещения было эвакуировано около 40 сотрудников и посетителей учреждения, не подтвердилась.

Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции в г. Одессе.

«В ходе обследования здания суда и прилегающей к ней территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. На данное время суд работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция разыскивает «минера» для привлечения к ответственности.

Как сообщала Одесса News, 20 апреля в 07.50 в полицию поступило телефонное сообщение о минировании Суворовского районного суда в Одессе.

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