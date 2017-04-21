Под автомобиль мэра Измаила заложили взрывчатку

29 апреля сотрудники взрыво-технических подразделений главного управления Нацполиции в Одесской области обезвредили пневмоударом взрывное устройство под машиной мэра Измаила.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

«Появилось много вопросов, поэтому, чтобы предотвратить сотни звонков на телефон, сообщаю: это действительно факт, что сегодня взрыво-техническими подразделениями ГУНП в Одесской области было обезврежено пневмоударом взрывное устройство, которое злоумышленники разместили под автомобилем мэра города Измаил господина Андрея Абрамченко», — написал он.

Форостяк выразил благодарность за бдительность и профессионализм лицам, принимавшим участие в спецмероприятии, и личному составу Измаильского отдела полиции.

По его словам, открыто досудебное производство и ведутся следственные действия.

Фото: Руслан Форостяк

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