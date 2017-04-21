21.04.2017 09:26
Дорожный знак ДТП
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Перевернулся автобус Болград-Жовтневое, есть потерпевшие

20 апреля в Одесской области перевернулся рейсовый автобус, совершавший перевозку пассажиров по маршруту Болград-Жовтневое.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, «на 16 км автодороги Болград — Одесса рейсовый автобус сообщением «Болград — Жовтневое», перевозивший пассажиров, перевернулся в кювет. В результате ДТП пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, четверо из которых с черепно-мозговыми травмами. Другие пассажиры в медицинской помощи не нуждаются».1492702535-59211492702535-9758

Причиной ДТП считают, что водитель не справился с управлением из-за сложных погодных условий. 1492702535-30231492702535-9197

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