Оставшийся в живых моряк с затонувшего сухогруза возвращается домой

Спасенный после крушения сухогруза «Герои Арсенала» моряк Константин Черненко выехал на Украину.

Об этом сообщает РИА-«Новости».

«Спасшийся моряк с сухогруза «Герои Арсенала», который потерпел крушение в акватории Черного моря, сегодня прибыл в Ростов-на-Дону для оформления документов и уже выехал на родину — на Украину», — сообщил РИА Новости украинский генконсул Виталий Москаленко.

«Константин Черненко уже сейчас отправился наземным транспортом домой в Украину. Он будет на месте примерно через 4-5 часов. Сегодня в генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону мы ему быстро подготовили документы для отправки домой», — пояснил Москаленко.

Отмечается, что состояние здоровья моряка удовлетворительное.

Сообщается также об опознании тел найденных в море двух других украинских членов экипажа затонувшего сухогруза — матроса Николая Гончевского и моториста Алексея Гончаренко.

Вместе с тем отмечается, что активная фаза поисков моряков в Черном море закончилась. В ходе операции 13 судами и двумя вертолетами МЧС России был обследован район водной поверхности площадью более 350 квадратных миль. К концу поисков работали только 6 судов во главе с аварийно-спасательным судном Морспасслужбы Росморречфлота «Спасатель Демидов».

«Был обследован район площадью более 350 квадратных миль водной поверхности. По донесениям авиации береговых групп каких-либо признаков экипажа с сухогруза «Герои Арсенала» не обнаружено. Суда, участвовавшие в поисках, отправились на место своей постоянной дислокации», — сообщает агентство.

Как сообщалось, в ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». Сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области в Турцию. На борту было девять украинцев.



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