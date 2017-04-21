Главные новостиОдесские новости 21.04.2017 14:44
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Четыре района Одесской области получили новых одно-и трёхмесячных руководителей

Распоряжениями Президента Украины назначены новые руководители четырёх районных государственных администраций Одесской области — Балтской, Белгород-Днестровской, Иванивской и Овидиопольской.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Распоряжением № 82 от 20 апреля КАЦМАЗА Роман Васильевич назначен председателем Балтской РГА «с 21 апреля 2017 года с испытательным сроком один месяц и оплатой труда согласно законодательства».

Следующим, 83-им распоряжением, ИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович назначен председателем Белгород- Днестровской РГА на тех же условиях — с испытательным сроком на месяц с 21 апреля.

Такое же содержание распоряжения №85 от 20 апреля и в отношении нового председателя на месяц Овидиопольской райгосадминистрации — ЛЕВЧУКА Владимира Владимировича.

С испытательным сроком в три месяца назначен главой Ивановской РГА ЛОБАЧ Виктор Иванович.

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