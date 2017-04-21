Центры притяжения на выходные в Одессе: «Пасхальное сияние», велофестиваль, брейн-ринг…

Погода не будет благоприятствовать в ближайшие выходные 22-23 апреля в Одессе, поэтому многие мероприятия, запланированные на свежем воздухе, перенесены для лучших времён и погожих дней, а центр притяжения сместился под крыши музеев, филармонии, театра.

Перенесён на другие дни, в частности, туристический фестиваль, который должен был состояться в Городском саду.

Зато непоседам, игнорирующим предупреждение мэрии оставаться в ненастные дни дома, предлагается довольно обширная культурно-познавательная и развлекательная программа.

Городская художественная галерея (Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, ул. Успенская, 4б) приглашает на выставку победителей ежегодного Международного конкурса детского творчества «Пасхальное сияние», в котором приняли участие более 2-х тысяч детей из Украины, Франции, Италии и Польши от 6-ти до 16-ти лет. На выставке представлены выполненные в разных техниках работы маленьких художников: рисунки, фигурки ангелов, искусно расписанные пасхальные яйца, изделия из лепки, квиллинг (бумагокручение), модульное оригами, вязание, обрядовые весенние и пасхальные куклы, вышивки, композиции из соломы, бисера, кожи, ткани, а также гобелены и витражи.

22 апреля 2017 года в Одессе в рамках весеннего велофестиваля-2017, посвященного 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков, состоятся масштабные спортивные мероприятия: кубок Украины кросс-кантри, а также чемпионат Украины дуал слалом по велоспорту-маунтенбайку. Одессу на соревновании представят воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №4″. Соревнования состоятся на велодроме «Глечик», Трасса здоровья. Начало соревнований в 10:00.

Умников 22-23 апреля приглашаем на городские чемпионаты по «Брейн-рингу» и «Что? Где? Когда?» среди студенческой молодежи. В чемпионате примут участие более 20 команд — представителей высших учебных заведений города, которые будут сражаться за титул чемпиона Одессы.

В субботу и воскресенье в Аркадии (клуб «Портофино») пройдет фестиваль «Козырная свадьба» и wedding congress. В ходе праздника для всей семьи состоятся встречи с профессионалами свадебного искусства, мастер-классы, большая шоу-программа с живой музыкой и презентация новинок. Время работы фестиваля — c 11:00 до 19:00.

С 22 по 24 апреля 2017 года в Одесской филармонии будет проходить 23-й международный фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки». В фестивале искусства примут участие музыканты, композиторы, музыковеды и менеджеры культуры из Австралии, Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Эквадора, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Польши, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Чили. В ходе фестиваля зрителям представят 48-часовой театрализованный перформанс в формате нон-стоп. Это непрерывное музыкальное представление с участием зрителей и исполнителей, во время которого создается грандиозная композиция-перформанс с особенной атмосферой. Начало фестиваля — 22 апреля в 16:00 в Одесской филармонии.

В Одесском художественном музее выставка живописца Виктора Грицая «Другая жизнь». В. Грицай окончил Одесское художественное училище, позднее с отличием Киевской художественный институт, мастерскую Татьяны Яблонской.

Одесских тинейджеров приглашает на своё выступление группа OpenKids. Их вокально-танцевальное шоу пройдёт на сцене Одесского театра музыкальной комедии в 16 и 19:00.

А в зале Одесской музкомедии 23 апреля состоится премьера детского спектакля «Холодное сердце». Начало спектаклей в 11:00 и 14:00. Это масштабная постановка от одесского продюсерского центра Made in Оdessa — невероятное представление, созданное по мотивам любимого мультфильма детишек всего мира и самого кассового за всю историю компании Walt Disney — «Холодное сердце».



23 апреля на организованной закрытой территории автомобильного рынка «Куяльник» состоится любительский чемпионат по дрифту «День угла 2″. Организаторы соревнований — автоклуб «Одесса рулит», Автомобильная федерация Украины, молодёжная организация «ЛАЙТ» и медиа-ресурс «BornInCar» — прогнозируют участие около 30 спортсменов из Одессы и других городов Украины. Начало соревнований в 14:00.

Жителей и гостей города приглашают на «Тет-а-тет с Одессой» — выставку живописи и графики в галерее «Сады Победы». Экспозиция молодой одесской художницы Дарьи Прониной подготовлена к 13-летию её творческой деятельности. Свои картины художница относит к направлению «эко–соц-арт», заставляющему задуматься над многими проблемами города, включая проблему сохранения зелёных насаждений.

С 23 апреля в галерее Invogue(улица Екатерининская, 25) будет работать выставка киевской художницы Юлии Беляевой Save Us. В рамках этого проекта автор исследует противоречия посттоталитарного общества.

Выбирайте себе любое мероприятие и удачных выходных дней!

Комментарии

комментарий