Главные новостиОдесские новости 20.04.2017 14:55
1492679216-9449 Cropped
Нет комментариев

Южную Пальмиру накрывает снежная метель

В Одесской области в ночь с 19 на 20 апреля начался снегопад.

Подольск накрыло толстым слоем снега.1492679216-7426

Прогнозируется, что с юга области метель будет распространяться на север. Максимальное снижение температуры до -3 ожидается с 20 на 21 апреля.

Об этом сообщил заместитель Начальника гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский во время совещания Оперативного штаба по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области, которое проводили председатель облгосадминистрации Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский.14 (1)

«На севере области ожидается сильный ветер, снегопады, налипание мокрого снега, метели. На юге, в юго-западной части области и приморских районах ожидаются дожди, переходящие в смешанные осадки выше 20 мм за 12 часов. Ветер 15-20 метров в секунду приведет к заморозкам с последствиями для сельского хозяйства. Максимальное снижение температуры, до -3 на севере и до -1 на юге, ожидается с 20 на 21, 22 апреля погодные условия начнут улучшаться», — уточнил Невировский.23

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк доложил, что приведена в готовность техника повышенной проходимости, насосное оборудование, передвижные электростанции и передвижной пункт Управления по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесская мэрия предупреждала одесситов без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.

Фото: телеканал «СКИФ», пресс-служба ООГА

Комментарии

комментарий

Теги:,
Южную Пальмиру накрывает снежная метель 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

1492679216-9449 Cropped
Главные новости 21.04.2017 16:45

Ненастье в Одесской области: за сутки спасли более трехсот человек

На территории Одесской области из-за метели и налипания мокрого снега с вечера 20 апреля в…

Читать дальше
DSC_0008 Cropped
Одесские новости 19.04.2017 13:46

В Одессе вновь пожар — теперь на Ришельевской

18 апреля утром загорелись помещения в жилом доме на ул. Ришельевской в Одессе. Как сообщила…

Читать дальше
DSC_0011 Cropped
Главные новости 17.04.2017 08:51

Свой профессиональный праздник одесские пожарные отметили тушением пожара

17 апреля — в День работников пожарной охраны — пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews