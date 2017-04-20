Южную Пальмиру накрывает снежная метель

В Одесской области в ночь с 19 на 20 апреля начался снегопад.

Подольск накрыло толстым слоем снега.

Прогнозируется, что с юга области метель будет распространяться на север. Максимальное снижение температуры до -3 ожидается с 20 на 21 апреля.

Об этом сообщил заместитель Начальника гидрометцентра Черного и Азовского морей Игорь Невировский во время совещания Оперативного штаба по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области, которое проводили председатель облгосадминистрации Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский.

«На севере области ожидается сильный ветер, снегопады, налипание мокрого снега, метели. На юге, в юго-западной части области и приморских районах ожидаются дожди, переходящие в смешанные осадки выше 20 мм за 12 часов. Ветер 15-20 метров в секунду приведет к заморозкам с последствиями для сельского хозяйства. Максимальное снижение температуры, до -3 на севере и до -1 на юге, ожидается с 20 на 21, 22 апреля погодные условия начнут улучшаться», — уточнил Невировский.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк доложил, что приведена в готовность техника повышенной проходимости, насосное оборудование, передвижные электростанции и передвижной пункт Управления по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесская мэрия предупреждала одесситов без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.

Фото: телеканал «СКИФ», пресс-служба ООГА

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