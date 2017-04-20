20.04.2017 15:37
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В Одесской области не производится качественное молоко

В Одесской области не производится молоко высшего сорта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр агрополитики Тарас Кутовой.

Он отметил, что Ассоциация производителей молока разработала карту, на которой можно отследить по регионам Украины поголовье крупного рогатого скота и качество молока, производимого в хозяйствах за прошлый год.

«Такие инициативы важны и необходимы для анализа и развития отрасли. Имею надежду, что фермерского молока высшего сорта в ближайшее время станет достаточно, чтобы удовлетворить потребности производителей молочной продукции», — написал он.

Авторы проекта подчеркивают, что пока есть проблема с премиальным сырьем. Лишь в трех регионах Украины доля молока экстра-класса составляет около половины от общего производства молока — это Киевская, Черкасская и Черниговская области.

В Сумской области доля премиального молочного сырья составляет 31%. В Харьковской области доля молока экстра-класса составляет 19,7%, в Днепропетровской — 16,9%, в Николаевской — 15,5%, в Полтавской — 11%, в Тернопольской — 8,7%, в Винницкой — 8%, в Волынской — 4,4%.

В Одесской области молоко экстра-сорта вообще не производится.

Для справки. В Одесской области насчитывается 25,5 тысяч голов промышленного КРС, в том числе коров -9.9 тыс. Производство промышленного молока составляет 34.3 тыс. тонн, средний удой на корову — 3312 кг.

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