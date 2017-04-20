Одесские новостиУкраинские новости 20.04.2017 11:49
519582 Cropped
Нет комментариев

В Одессе определились победители баскетбольной Первой лиги среди мужчин

В Одессе закончились финальные баскетбольные матчи Первой лиги среди мужчин сезона 2016/2017.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Как отмечается, в финальном матче «Динамо-БИПА» (Одесса) — «ДВУФК-СДЮСШОР№5″ (Днепр) победу в напряженном противостоянии одержала команда гостей со счетом 76:82. Самым результативным игроком финала стал днепровец Иссуфу Санон, который набрал 42 очка при 9 подборах и 3 передачах. У одесситов лучшим был Евгений Балабан (31 очко, 8 подборов, 3 передачи).img6313

Таким образом, у одесситов второе место.887466

В поединке за третье место «Запорожье-2-ЗНТУ» — «Авто-Плаза» (Херсон) победу одержали запорожцы со счетом 74:68. 208474

Комментарии

комментарий

Теги:,
В Одессе определились победители баскетбольной Первой лиги среди мужчин 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Футбольный мяч
Анонсы 21.04.2017 18:03

«Черноморец» опять не сможет провести игру у себя дома из-за травки

Игру 27 тура Чемпионата Украины по футболу между командами «Черноморец» и «Динамо» (Киев) перенесли в…

Читать дальше
Суд Весы
Одесские новости 21.04.2017 17:33

Обвиняемого в похищении нардепа Гончаренко оставили в СИЗО

Следственный судья Приморского суда Одессы отказал в удовлетворении ходатайства защиты Александра Кушнарёва, обвиняемого в похищении…

Читать дальше
1492546765 Cropped
Главные новости 21.04.2017 17:04

Оставшийся в живых моряк с затонувшего сухогруза возвращается домой

Спасенный после крушения сухогруза «Герои Арсенала» моряк Константин Черненко выехал на Украину. Об этом сообщает…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews