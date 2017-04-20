В Одессе определились победители баскетбольной Первой лиги среди мужчин

В Одессе закончились финальные баскетбольные матчи Первой лиги среди мужчин сезона 2016/2017.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Как отмечается, в финальном матче «Динамо-БИПА» (Одесса) — «ДВУФК-СДЮСШОР№5″ (Днепр) победу в напряженном противостоянии одержала команда гостей со счетом 76:82. Самым результативным игроком финала стал днепровец Иссуфу Санон, который набрал 42 очка при 9 подборах и 3 передачах. У одесситов лучшим был Евгений Балабан (31 очко, 8 подборов, 3 передачи).

Таким образом, у одесситов второе место.

В поединке за третье место «Запорожье-2-ЗНТУ» — «Авто-Плаза» (Херсон) победу одержали запорожцы со счетом 74:68.

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