У Кивалова несколько возросли финансовые доходы, чего не скажешь о его супруге

Народный депутат Украины, президент университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов заполнил свою электронную декларацию о доходах в 2016 году.



Как сообщает Одесса News, нардеп задекларировал незначительное возрастание своих доходов в сравнении с предыдущим периодом: около 700 тысяч гривен, в т.ч. зарплата — 153 тысячи, вознаграждение за выполнение депутатских полномочий — 170 тысяч гривен, компенсация командировочных расходов — 127 тысяч, зарплата по совместительству в Одесской юракадемии — 51 тысяча гривен), ежегодная плату за звание академика — 55 тысяч гривен, 120 тысяч гривен пенсии, 60 тысяч гривен процентов банка.

Нет изменений в недвижимом имуществе Кивалова. У него дом площадью в 518 кв.м и квартира в Киеве в 339 квадратных метров, четыре земельных участка общей площадью в 1872 квадратных метра.

На банковских счетах у нардепа 51 тысяча долларов, 63 тысячи евро, 11,8 тысячи швейцарских франков, 345 тысяч гривен. Наличными Кивалов держит 352 тысячи долларов. В банке у жены — более миллиона долларов и 2 тысячи гривен, наличными — 795 тысяч долларов.

Задекларированы также двое дорогостоящих наручных часов, три охотничьих ружья.

Народный слуга пользуется автомобилем Mercedes-Benz S500 2010 года и таким же авто его супруга Наталья.

Говоря о её финансовом положении, то оно слегка пошатнулось: если в 2015 году нардеп декларировал 6 миллионов 140 тысяч гривен дохода супруги, то на сей раз — менее двух. В прошлом году супруга Кивалова получила от предпринимательской деятельности 8 тысяч 885 гривен, 55 тысяч пенсии, 30 тысяч за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав. Банковские проценты (дивиденды) составили 1 миллион 783 тысячи гривен.

В 2016 году Кивалова продала дом в 672 кв. м и два земельных участка на 14 соток. Зато купила в Одессе дом поменьше — 221 кв.м в — стоимостью 296 тысяч гривен. У неё также двое дорогущих часов, ювелирные изделия из белого и жёлтого золота, коллекция ваз, фарфоровые статуэтки, мебель и т.д.

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