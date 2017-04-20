20.04.2017 14:29
Конвертцентр
Нет комментариев

СБУ прекратило деятельность конвертцентра в Одессе

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным оценкам из-за деятельности конвертцентра государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен», — информирует СБУ.

Отмечается, что оперативниками во время обысков в офисах конвертационного центра и на квартирах фигурантов дела обнаружено более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».n_3186_96503915n_3186_50236590

Изъята платёжная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых афёр.

Продолжается досудебное следствие.n_3186_54741451
Фото: СБУ

Комментарии

комментарий

СБУ прекратило деятельность конвертцентра в Одессе 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews