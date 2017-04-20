СБУ прекратило деятельность конвертцентра в Одессе

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным оценкам из-за деятельности конвертцентра государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен», — информирует СБУ.

Отмечается, что оперативниками во время обысков в офисах конвертационного центра и на квартирах фигурантов дела обнаружено более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».

Изъята платёжная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых афёр.

Продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ

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