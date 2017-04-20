Одесские новости 20.04.2017 17:48
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Проблема хранения мусора актуальна и для одесского региона

Проблема хранения мусора обсуждалась на совещании в Одесской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба ОГА, на территории Одесской области паспортизировано лишь 472 мусорохранилища, а 608 — не зарегистрированы, и местная власть многих населённых пунктов не уделяет должного внимания проблеме вывоза мусора.

«Свалки мусора возникают стихийно, люди сами просто вывозят туда твёрдые отходы», — сказал на совещании в.и.о. директора Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Иван Петрив.

А Марина Ионаш, начальник управления коммунальной инфраструктуры и энергетики Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА добавила: «Программы решения этого вопроса разрабатывались ещё в 2015 году, последние 2 года никто этими проблемами не занимался».

Председатель облгосадминистрации Максим Степанов подчеркнул, что государственная политика в этом вопросе, которую он будет проводить, предусматривает прежде всего «ликвидацию несанкционированных мусоросвалок и улучшение экологического состояния Одесской области».

«Не надо ничего выдумывать – есть мировой опыт, им просто необходимо воспользоваться. Чётко определить полигоны, которые должны быть. Под них привлечь определённых инвесторов, которые будут заниматься вывозом и переработкой мусора. Уменьшить количество мусоросвалок. Эта проблема требует немедленного решения, ибо ни один инвестор, особенно в туристической сфере, не будет идти в нашу область, пока у нас не будут урегулированы экологические вопросы», — сказал Степанов.

Губернатор области дал поручение до 5 июня провести консультации с представителями бизнеса и вместе с Госкадастром разработать карту размещения полигонов и чёткий план мероприятий уменьшения количества несанкционированных мусоросвалок на территории Одесской области.18013045_1113888792048452_694594906_o

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