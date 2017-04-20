Подозреваемый в убийстве одесситки получил обвинение

Прокуратура и следователи полиции завершили расследование по делу об убийстве с ограблением жительницы Одессы и отправили его на рассмотрение в Суворовский районный суд.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, обвиняемый — гражданин Российской Федерации — в октябре 2016 года пришёл к своей знакомой на Марсельскую в Одессе с целью ограбления. Кухонным ножом он нанёс хозяйке квартиры и её дочери многочисленные ножевые ранения. Одна из жертв получила более 50 ударов ножом.

Отмечается, что после совершения убийства мужчина вынес из квартиры все деньги, ювелирные ценности, компьютерную технику на общую сумму 260 тысяч гривен.

Прокуратура будет поддерживать государственное обвинение по статье умышленное убийство двух человек с особой жестокостью и с корыстной целью.

Комментарии

комментарий