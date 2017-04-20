Одесскому писателю Владимиру Рутковскому исполнилось 80 лет

В Золотом зале Одесского литературного музея состоялся творческий вечер лауреата литературной премии им. Шевченко, автора более 30 книг для детей Владимира Григорьевича Рутковского, отметившего свой 80-летний юбилей.



Как сообщает 20 апреля официальный сайт Одесского горсовета, с юбилеем Владимира Рутковского пришли поздравить коллеги по писательскому цеху, родные, друзья, почитатели его таланта.

Представитель департамента культуры и туризма Одесского городского совета Анжела Василина вручила детскому писателю Почетный знак Одесского городского головы «Трудовая Слава», поблагодарив за подвижнический, вдохновенный, творческий труд, талантливое и востребованное литературное слово, призванное открывать читателям через увлекательный приключенческий сюжет малоизвестные страницы истории нашего народа.

«Ваши книги с каждым годом становятся всё более популярными и актуальными. В них мы находим воплощение украинской души, силы национального духа и единства. Вы изображаете жизнь украинского народа из глубин, от истоков, здесь — и обычаи, и народная мудрость, и рыцарский казацкий дух, отвага, верность друзьям и данному слову. Очень важно, что эти книги, прежде всего, для детей и юношества, ведь именно в детстве постепенно открываешь для себя тот материк, который впоследствии человек назовет Отечеством, — отметила Анжела Василина.

Награды от Национального союза писателей Украины и образовательного общества «Просвита» юбиляру вручил председатель объединения детских писателей при Национальном союзе писателей Украины Анатолий Качан. Он также вручил Владимиру Рутковскому символическую булаву, назвав писателя гетманом украинской детской литературы.

Для справки. Владимир Григорьевич Рутковский — автор поэтических сборников «Капли солнца» (1966), «Плоты» (1968), «Воздух на двоих» (1973), «Откройте Богданково окно», «Равновесие» (1977), «Знак глубины» (1987), «День живой воды». За тетралогию «Джуры» (2007—2010) удостоен Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Владимир Рутковский — лауреат премии имени Николая Трублаини, Леси Украинки, Международного образовательного фонда имени Ярослава Мудрого. По результатам традиционного конкурса, который с 2005 года проводит британская медиакорпорация «Би-би-си», его роман «Синие воды» признан лучшим художественным произведением 2011 года в Украине. Возглавляет жюри ежегодного международного литературного конкурса «Корнейчуковская премия».

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