Минкульт не видит нарушений при реставрации Потёмкинской лестницы в Одессе

В Министерстве культуры Украины в ответ на многочисленные сообщения о нарушениях при реставрации Потемкинской лестницы в Одессе заявили, что у реставраторов есть все разрешения на проведение подобных работ, а управление культуры Одесской облгосадминистрации провело соответствующие проверки и составили акты.

Об этом информирует Украинская Служба Информации.

В ответ на обращение нардепа Андрея Билецкого, указавшего на проблемы ремонтно-реставрационных работ на памятнике архитектуры национального значения, Минкульт сообщил, что утвердил ранее поданную Управлением капитального строительства Одесского горсовета научно-проектную документацию ремонтно-реставрационных работ. Далее в письме указано, что компания “Экострой” получила разрешение на проведение этих работ», — сообщает УСИ.

Также сообщается, что дважды в январе 2017 года представителями Управления культуры Одесской облгосадминистрации были проведены осмотры лестницы и «составлены соответствующие акты». В конце письма в Министерстве культуры добавили, что «предложения и пожелания будут, по возможности, учтены в дальнейшей работе соответствующих структурных подразделений».

При этом в Минкульте подтвердили, что никакого охранного договора касательно Потемкинской лестницы до сих пор нет.

УСИ также отмечает, что материалы по факту заявления общественников о нарушениях при реконструкции Потёмкинской лестницы, ступеньки которой «пошли волнами», по статьям 210 (нецелевое использование бюджетных средств, расходование бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением), 298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины в ЕРДР до сих пор не внесены, несмотря на решение суда.

Фото: УСИ

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