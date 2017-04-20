Одесские новостиУкраинские новости 20.04.2017 08:54
НБУ
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Коллекции одесских нумизматов сегодня пополнятся новой монетой

20 апреля 2017 года Национальный банк Украины выпустил монету номиналом 2 гривни, посвящённую общественному деятелю ХIХ века, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту Николаю Ивановичу Костомарову.

Как отмечает пресс-служба НБУ, монета из нейзильбера вышла в серии «Выдающиеся личности Украины».

Костомаров был идеологом общества «Кирилло-Мефодиевское братство», автором его программного документа «Книга бытия украинского народа», отстаивал право на самостоятельное развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятка томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей.

На аверсе монеты размещена стилизованная композиция: на фоне газетных страниц сложены книги, на которых стоит глобус.image

На реверсе — портрет Николая Костомарова, его факсимиле и годы жизни: 1817/1885.image (1)

Монета вышла тиражом 25 тысяч штук.

В мае НБУ выпустит ещё одну памятную монету. Она будет посвящена 200-летию Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

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