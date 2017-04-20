Одесские новости 20.04.2017 12:04
Суд Весы
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Двух судей Приморского суда Одессы уволили. За что?

Судьи Приморского суда Одессы Владимир Лабунский и Игорь Терзи отстранены от исполнения своих обязанностей решением Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщает Таймер со ссылкой на сайт ВСП.

Причиной отстранения стала жалоба на действия судей, поданная активистом одесского «Демальянса» Кириллом Филимоновым. dvoe_odesskih_sudey_poplatilis_za_osujdenie_1040

«В частности, он считает незаконными решения судей о привлечении активистов одесского «Евромайдана» к административной ответственности в ноябре 2013-го года. Напомним, тогда суд запретил проведение митинга «Евромайдана» на Приморском бульваре, однако одесские активисты отказались выполнить это решение и свернуть палаточный городок. В ночь на 25 октября сотрудники милиции и работники коммунальных служб «помогли» им выполнить это решение», — сообщает Таймер.

Ряд активистов «Евромайдана» затем были привлечены к административной ответственности: глава одесского «Демальянса» Алексей Чёрный должен был отсидеть 5 суток админареста за мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции, но уже на следующий день Апелляционный суд Одесской области отменил постановление суда, тем самым освободив активистов.

После победы «Евромайдана» активисты решили припомнить судьям былые обиды, и Высший совет правосудия счёл их претензии обоснованными. Теперь судьям Терзи и Лабунскому грозит увольнение, если это решение утвердит основная инстанция Высшего совета правосудия.

А пока судьи отстранены от исполнения своих обязанностей.

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Двух судей Приморского суда Одессы уволили. За что? 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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