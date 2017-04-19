Одесские новости 19.04.2017 19:07
маразлиевская-4 Cropped
Нет комментариев

В Одессе открыли мемориальную доску архитектору Юрию Дмитренко

18 апреля 2017 года состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся одесскому архитектору Юрию Мелетьевичу Дмитренко (1858–1918) на фасаде дома по улице Дерибасовской, 8, где он прожил последние десять лет своей жизни.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, инициаторами проекта по установке мемориальной доски выступили общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры» и газета «Одесские известия».

Отмечается, что по проектам одесского архитектора Юрия Дмитренко были построены гостиница «Лондонская» (1899 г.) на Приморском бульваре, доходный дом Маврокордато (1899 г.) на углу улиц Ришельевской и Греческой. В 1905 году по его проекту построен Второй доходный дом Маврокордато на углу Екатерининской и Греческой улиц, известный самым длинным в Одессе балконом – около 200 м.

На открытии мемориальной доски настоятель храма Вознесения Господнего отец Илья сообщил: «Сейчас восстанавливается построенная по проекту Юрия Дмитренко церковь на стыке Старопортофранковской и Тираспольской улиц, которая была разрушена в 1937 году». 1 (3)4 (1)

Для справки. Архитектор Юрий Дмитренко прожил последние годы своей жизни — с 1907 по 1918 годы — в доме своего друга Григория Григорьевича Маразли. Флигель, в котором он жил, размещался во дворе со стороны улицы Дерибасовской, в котором ныне размещается Одесское областное базовое медицинское училище. Почти все здания и сооружения, автором которых является Юрий Дмитренко, признаны памятниками архитектуры.2 (2)

Фото: «Одесса»

На главном фото: здание на Маразлиевской, 4, в Одессе. Архитектор Ю.Дмитренко

Комментарии

комментарий

Теги:,
В Одессе открыли мемориальную доску архитектору Юрию Дмитренко 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесса Памятник Неизвестному матросу Cropped
Одесские новости 06.04.2017 16:45

В Одессе вандалы повредили памятник Неизвестному матросу

5 апреля вандалы повредили детали памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в одесском парке имени…

Читать дальше
DSC_0022 Cropped
Одесские новости 27.03.2017 14:42

В Одессе произошло очередное обрушение дома

26 марта в Одессе на улице Екатерининской произошло частичное обрушение крыши жилого дома. Как сообщает…

Читать дальше
IMG_8751 Cropped
Одесские новости 26.03.2017 12:44

В Одессе обрушился дом, жертв нет

Вечером 24 марта в Одессе по ул. Атамана Чепиги, 6 произошло частичное обрушение каменной стены…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews