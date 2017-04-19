В Одессе открыли мемориальную доску архитектору Юрию Дмитренко

18 апреля 2017 года состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся одесскому архитектору Юрию Мелетьевичу Дмитренко (1858–1918) на фасаде дома по улице Дерибасовской, 8, где он прожил последние десять лет своей жизни.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, инициаторами проекта по установке мемориальной доски выступили общественная организация «Общество охраны памятников истории и культуры» и газета «Одесские известия».

Отмечается, что по проектам одесского архитектора Юрия Дмитренко были построены гостиница «Лондонская» (1899 г.) на Приморском бульваре, доходный дом Маврокордато (1899 г.) на углу улиц Ришельевской и Греческой. В 1905 году по его проекту построен Второй доходный дом Маврокордато на углу Екатерининской и Греческой улиц, известный самым длинным в Одессе балконом – около 200 м.

На открытии мемориальной доски настоятель храма Вознесения Господнего отец Илья сообщил: «Сейчас восстанавливается построенная по проекту Юрия Дмитренко церковь на стыке Старопортофранковской и Тираспольской улиц, которая была разрушена в 1937 году».

Для справки. Архитектор Юрий Дмитренко прожил последние годы своей жизни — с 1907 по 1918 годы — в доме своего друга Григория Григорьевича Маразли. Флигель, в котором он жил, размещался во дворе со стороны улицы Дерибасовской, в котором ныне размещается Одесское областное базовое медицинское училище. Почти все здания и сооружения, автором которых является Юрий Дмитренко, признаны памятниками архитектуры.

Фото: «Одесса»

На главном фото: здание на Маразлиевской, 4, в Одессе. Архитектор Ю.Дмитренко

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