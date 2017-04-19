СБУ отрапортовала о предотвращении в Одессе запланированной российскими спецслужбами акции

Украинские правоохранительные органы предотвратили запланированную спецслужбами РФ «акцию протеста» в Одессе со стороны якобы представителей болгарского нацменьшинства, которых «притесняют в Украине».

Об этом 19 апреля заявил на брифинге в Киеве начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает Укринформ.

«Накануне пасхальных праздников нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами была выявлена очередная провокация российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе. В частности, 13 апреля при финансировании Кремля и организации из РФ на территории Одессы планировалось проведение фейкового протеста якобы болгарского этнического национального меньшинства, проживающего в Одесской области», — сказал он.

Представитель СБУ подчеркнул, что акция строилась на проблеме, которой на самом деле не существует: о якобы притеснениях болгарского нацменьшинства в Украине. «Россия целенаправленно пытается сделать картинку, что в Украине якобы происходят постоянные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности», — отметил Ткачук.

«По замыслу российских спецслужб, участники «протеста» должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву до консульства Болгарии. При этом для манифестантов были заготовлены плакаты, написанные как на болгарском, так и на украинском языках. План-максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров, чтобы сделать соответствующую картинку для российских СМИ», — пишет интернет-издание.

«Организаторами этой акции были те же люди, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки 31 марта во Львовской области, блокируя трассу Львов — Рава-Русская в контексте якобы притеснения этнических поляков в Украине», — сообщил Ткачук.

Главным организатором «акции протеста» был лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который сейчас скрывается в России. Координатор провокации прибыл в Одессу из Харькова. Участникам акции обещали по десять долларов каждому. Всего на акцию российской стороной было выделено 75 тыс. грн и 510 долларов США.

Координаторы акции задержаны. При этом не был установлен ни один этнический болгарин среди десятков участников акции, которые были опрошены правоохранителями, отметил представитель СБУ.

В СБУ призвали граждан «быть сознательными и бдительными и не позволять себя втягивать в подобные провокации».

Как ранее сообщалось, народный депутат Украины Вадим Рабинович предупредил правоохранительные органы о возможных провокациях в Одессе 2 и 9 мая.

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