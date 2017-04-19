Пассажиры одесского трамвая №5 ещё такого не видели

18 апреля чешский скрипач Павел Шпорцл, находящийся в Одессе на гастролях, провёл мини-концерт в вагоне трамвая №5.

Как отмечает Думская, организатором концерта стал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По словам маэстро, в движущемся трамвае он исполняет мировые хиты впервые: «Это был очень интересный опыт, мне пришлось прилагать усилия, чтобы стоять ровно и одновременно играть». Этим исполнением он хотел показать, что приветствует стремление Украины к объединению с Европой.

Мини-концерт был воспринят пассажирами на «ура», а на конечной остановке музыканта поблагодарил аплодисментами даже водитель состава. Нардеп подарил чешскому музыканту государственный флаг Украины, как символ добрососедских отношений между нашими странами.

«Мне кажется, когда один из лучших музыкантов Европы играет в одесском трамвае, который идет от Привоза к Аркадии — это замечательно. Это станет частью истории нашего города, и в то же время мне кажется, что это очень по-одесски, — отметил Алексей Гончаренко. — Я благодарен Павлу за то, что он сыграл гимн Евросоюза, как знак поддержки европейских музыкантов евроинтеграционных стремлений Украины».

Вечером в Одесском национальном театре оперы и балета Павел Шпорцл выступил в сопровождении симфонического оркестра.

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