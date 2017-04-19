Одесские новости 19.04.2017 12:17
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Пассажиры одесского трамвая №5 ещё такого не видели

18 апреля чешский скрипач Павел Шпорцл, находящийся в Одессе на гастролях, провёл мини-концерт в вагоне трамвая №5.

Как отмечает Думская, организатором концерта стал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.picturepicture_28026362182448_24133

По словам маэстро, в движущемся трамвае он исполняет мировые хиты впервые: «Это был очень интересный опыт, мне пришлось прилагать усилия, чтобы стоять ровно и одновременно играть». Этим исполнением он хотел показать, что приветствует стремление Украины к объединению с Европой. picturepicture_62021305182450_60091picturepicture_82428190182451_50241

Мини-концерт был воспринят пассажирами на «ура», а на конечной остановке музыканта поблагодарил аплодисментами даже водитель состава. Нардеп подарил чешскому музыканту государственный флаг Украины, как символ добрососедских отношений между нашими странами. picturepicture_37860054182460_92571

«Мне кажется, когда один из лучших музыкантов Европы играет в одесском трамвае, который идет от Привоза к Аркадии — это замечательно. Это станет частью истории нашего города, и в то же время мне кажется, что это очень по-одесски, — отметил Алексей Гончаренко. — Я благодарен Павлу за то, что он сыграл гимн Евросоюза, как знак поддержки европейских музыкантов евроинтеграционных стремлений Украины». picturepicture_61510069182445_75691

Вечером в Одесском национальном театре оперы и балета Павел Шпорцл выступил в сопровождении симфонического оркестра.

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