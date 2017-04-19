Мэрия просит одесситов максимально ограничить перемещения по городу

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесситов просят без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.
Об этом предупреждает Одесский горсовет.
Отмечается, что согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 20 апреля 2017 года в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях.
Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.