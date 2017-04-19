Мэр Одессы представил онлайн-платформу «Социально активный гражданин»

19 апреля 2017 года в одесской мэрии состоялась презентация веб-платформы «Социально активный гражданин» citizen.odessa.ua.

Как отмечает официальный сайт Одесского горсовета, веб-платформа «Социально активный гражданин» позволит расширить возможности электронного взаимодействия власти с горожанами, учитывать мнение всей громады при решении общественно важных вопросов, даст возможность одесситам участвовать в развитии и благоустройстве города.

Выступая на презентации, мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что платформа «Социально активный гражданин» является частью огромной работы городской власти по внедрению электронной системы управления в местное самоуправление.

Платформа «Социально активный гражданин» citizen.odessa.ua включает в себя три онлайн-площадки для взаимодействия территориальной громады и органов местной власти, а также активного участия одесситов в развитии города и реализации социальных проектов:

1) Общественный бюджет.

2) Сервис подачи электронных петиций — коллективные обращения граждан в исполнительные органы Одесского городского совета.

3) Общественное обсуждение: использование электронных ресурсов для проведения общественных слушаний позволит учитывать большее количество мнений одесситов.

Онлайн-платформа «Социально активный гражданин» citizen.odessa.ua начнет свою работу и будет доступна для всех одесситов с 24 апреля 2017 года.

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