Одесские новости 19.02.2017 09:01
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Военно-морской лицей в Одессе облагодетельствовали — подарили автомашину и лингафонный кабинет

Благотворительные фонды выделили Военно-морскому лицею в Одессе лингафонный кабинет и авто для решения хозяйственных проблем учебного заведения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, Военно-морской лицей в Одессе работает более трёх лет. Его передислоцировали после аннексированного Севастополя в Одессу.

Благотворительный фонд «Черноморский крест» и общественная организация «Магеллан 500″ приобрели соответствующее оборудование и профинансировали монтажные работы по установке лингафонного кабинета.9c090e39ace32880faf794ee32711219c08e2fea

Открывая лингафонный кабинет, первый заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран поблагодарил благодетелей и выразил уверенность, что подаренное оборудование открывает новые возможности в изучении лицеистами иностранных языков.be36ebd1483203055edb984a7f1ea3a55e7591a6

А благотворительный фонд «На благо Одессы» передал учебному заведению автомобиль, который будет использоваться для решения хозяйственных и социально-бытовых проблем лицея.

Фото: пресс-центр командования ВМС ВСУ

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