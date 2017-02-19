Свитолина: Моя главная цель — стать первой «ракеткой» мира

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина приняла в субботу участие в церемонии жеребьевки турнира WTA Premier Dubai Duty Free Championships в Дубае (ОАЭ).



Теннисистка родом из Одессы поделилась ожиданиями от своего выступления на турнире и заявила, что в перспективе хочет стать первой «ракеткой» мира, сообщает портал Sport360.com.

«С нетерпением жду начала соревнований, — сказала Элина. — Я нахожусь в Дубае со вторника, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча Кубка Федерации. Моя главная цель — стать первой «ракеткой» мира. Поэтому я всегда мотивирована на то, чтобы выигрывать турниры, завоевывать больше титулов. В нынешнем году я уже один выиграла и с нетерпением жду продолжения сезона… У меня есть главная цель, и я буду выкладываться полностью, показывать свой лучший теннис каждый день. Посмотрим, что получится в итоге».

Элина Свитолина, которая посеяна в Дубае под 7-м номером, вступит в борьбу со второго раунда.

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