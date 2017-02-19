Главные новостиМировые новости 19.02.2017 09:21
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Путин подписал указ о признании так называемых паспортов «Л/ДНР»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании так называемых паспортов «Л/ДНР».

Текст Указа президента РФ, согласно которого Российская Федерация признает действительными все документы, выданные «властями» на оккупированных территориях Украины опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа сообщается, что такое решение Владимир Путин принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Кроме паспортов, выданных в «Л/ДНР», РФ отныне должна признавать: документы, удостоверяющие личность, об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, при условии, что эти документы выданы (как это сформулировано в указе) «соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях».

Помимо этого «граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», согласно указа Путина получают право свободного (без виз) въезда-выезда в РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных «ДНР» и «ЛНР».

«В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти», — говорится в заявлении.

В украинском МИД подчеркивают, что Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.

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