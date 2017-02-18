В Одесской области осудили дезертира

Вступил в силу приговор Малиновского районного суда Одессы в отношении гражданина Украины, который дезертировал из рядов украинской армии и хранил арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира в начале 2015 года. Злоумышленник скрывался от правосудия в Одессе у родственников. В результате обыска по месту его проживания оперативники СБ Украины изъяли пистолеты, самозарядный карабин Симонова, более двадцати гранат Ф-1 и РГД-5, шестнадцать ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, более шести тысяч патронов к автоматическому и стрелковому оружию, 34 запала, сигнальные ракеты», — говорится в сообщении.

Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, и осужден к пяти с половиной годам лишения свободы.

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