В Одесской области обстрелян автобус «Одесса-Киев», есть раненый

На трассе Одесса-Киев, на территории Любашевского района Одесской области, обстрелян автобус, ранения получил 45-летний пассажир.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций Одесского главка полиции Елену Войтенко.

«В полицию поступило сообщение из Любашевской районной больницы о том, что в хирургическое отделение доставлен 45-летний мужчина с пулевыми ранениями правого бедра», — говорится в сообщении.

В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что указанные телесные повреждения мужчина получил во время поездки в автобусе сообщением Одесса-Киев. Когда транспортное средство двигалось в направлении г. Киева, на 304 км трассы «Одесса-Киев» (в Любашевском районе) неизвестный произвел по нему выстрел из неустановленного оружия. Пуля пробила боковое правое стекло автобуса и попала в бедро пассажира, который сидел возле окна.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ответственность, предусмотренная за указанное правонарушение, — от трех до семи лет лишения свободы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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