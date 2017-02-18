Мировые новости 18.02.2017 11:01
lego-hotel-1 Cropped
Нет комментариев

В Дубае откроют первый лего-отель

Дубайская компания представила детали плана по строительству первого лего-отеля на Ближнем Востоке.

Как сообщает turizm.ru., компании DXB Entertainments и Merlin Entertainments Group откроют отель в Dubai Parks and Resorts.

«Тематический отель, который станет седьмым подобным строением в мире, будет оформлен в стиле «лего», и будет находиться рядом с Legoland Dubai, располагающим более чем 40 горками и аттракционами, и рядом с Legoland Water Park», — указывается в публикации.

Отель будет располагать 250 номерами.14871973845889

Comments

comments

Теги:, ,
В Дубае откроют первый лего-отель 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

14083681148219 Cropped
Одесские новости 17.02.2017 13:52

Продолжается реставрация моста Коцебу в Одессе

Специалисты продолжают реставрацию архитектурно-декоративных элементов моста Коцебу в Одессе. Как сообщает официальный сайт города Одесса,…

Читать дальше
viber-image-613x460 Cropped
Одесские новости 10.02.2017 10:10

В 2017 году дом Лидерса в Одессе будет отреставрирован

Ремонтные работы в здании на ул. Ланжероновской, 3 продолжаются. Уже завершена реконструкция покрытия и обновлена…

Читать дальше
1024 Cropped
Одесские новости 09.02.2017 09:09

Нардеп Кивалов переживает о реставрации Потёмкинской лестницы в Одессе

Народный депутат Украины Сергей Кивалов прояснил свою позицию в отношении ремонта Потёмкинской лестницы в Одессе…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>