В Дубае откроют первый лего-отель

Дубайская компания представила детали плана по строительству первого лего-отеля на Ближнем Востоке.

Как сообщает turizm.ru., компании DXB Entertainments и Merlin Entertainments Group откроют отель в Dubai Parks and Resorts.

«Тематический отель, который станет седьмым подобным строением в мире, будет оформлен в стиле «лего», и будет находиться рядом с Legoland Dubai, располагающим более чем 40 горками и аттракционами, и рядом с Legoland Water Park», — указывается в публикации.

Отель будет располагать 250 номерами.

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