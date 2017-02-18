«Свободу» не устраивает ход декоммунизации в Одессе

Представителей Одесской городской организации ВО «Свобода» не устраивает медленное выполнение Закона Украины «Про декоммунизацию» в городе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет председатель одесской городской «Свободы» Сергей Солтасюк.

«Вчера, пишет Солтасюк, получили ответ с Одесского городского совета на наше обращение в отношении выполнения последними Закона Украины «Про декоммунизацию», а именно демонтажа всех памятников, бюстов, барельефов, мемориальных досок коммунистическим деятелям, преступная деятельность которых осуждена Законом Украины».

В ответе на обращение «свободовцев» заместитель председателя горсовета З.Цвиринько пишет, что каждый объект из списка, составленного «Свободой», должен рассматриваться историко-топонимической комиссией горсовета отдельно и «требует глубокого и детального анализа». По мнению Солтасюка, учитывая ответ из горсовета, этот процесс может затянуться на годы.

Солтасюк обещает направить обращение с выводами юристов «Свободы» в Генпрокуратуру о саботаже Одесским горсоветом Закона Украины» «Про декоммунизацию» и надеется, что «общение со следователями Генеральной прокуратуры Украины отрезвит ответственных должностных лиц Одесского городского совета».

Фото: Сергей Солтасюк.

Comments

comments