Предприятия Одесской области расширяют сотрудничество с Укроборонпромом

Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Роман Романов и председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписали в Одессе Меморандум о расширении сотрудничества в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития.



Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

«Предприятия Одесской области присоединятся к масштабной программе Укроборонпрома по импортозамещению. Благодаря кооперации планируется в течение 2017 года подписать договоров на общую сумму свыше 140 миллионов гривен. Взаимовыгодное сотрудничество стало возможным благодаря подписанию 17 февраля Меморандума между концерном «Укроборонпром» и Одесской облгосадминистрацией о расширении сотрудничества с предприятиями Одесской области в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития», — говорится в сообщении.

Как отметил Гендиректор, в Одесской области успешно функционируют 32 предприятия различных форм собственности, мощности которых могут быть использованы предприятиями концерна. Уже сейчас налажена тесная кооперация с десятью фирмами, в прошлом году заключено договоров на сумму 88 миллионов гривен, а в текущем году выпуск продукции почти удвоится.

Во время рабочей поездки гендиректор «Укроборонпрома» проинспектировал деятельность ГП «Одесский авиационный завод» и посетил ООО «Телекарт», с которым уже сотрудничают предприятия — участники концерна.

Одесская область стала двадцатым регионом Украины, который присоединился к стратегической программе привлечения частных предпринимателей к повышению обороноспособности государства.

Фото: Укроборонпром

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