КПП «Кучурган» Одесской области будет пунктом совместного украинско-молдавского контроля

Украина и Молдова совместно будут контролировать границу с Приднестровьем — таковы результаты переговоров премьер-министра Молдовы Павла Филиппа с руководством Украины.



Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что достигнутые договоренности о совместном контроле на пунктах пропуска на молдавско-украинской границе имеют жизненно важное значение для Республики Молдова. Такое мнение высказал бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции Еуджен Карпов.

«Вопрос о совместном контроле на пунктах пропуска молдавско-украинской границы давно обсуждался в Кишиневе, однако сегодня этот вопрос обретает конкретные контуры. Для нашей страны это имеет жизненно важное значение, особенно, когда мы говорим о введении совместных пунктов контроля в Кучургане (Одесская область – ред.)», — отметил Карпов.

Он заявил также, что, наряду с подписанием Меморандума о продолжении сотрудничества в сфере совместного контроля на границе, достигнутые в Киеве договоренности имеют важное значение для укрепления региональной безопасности.

Comments

comments