Деньги, карты, два ствола — результаты полицейского обыска в Одессе

Правоохранители прекратили деятельность незаконного игрального заведения в Киевском районе г.Одессы.



Как отмечает 17 февраля пресс-служба прокуратуры Одесской области, на основании постановления суда правоохранителями проведён санкционированный обыск в частном доме, находящемся в Киевском районе Одессы.

Во время обыска были обнаружены и изъяты игральный стол для покера, фишки, карты, оружие, другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса, деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

Ведётся следствие.

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