«Группа 2 мая»: расследование трагедии зашло в тупик

«Группа 2 мая» считает, что Малиновская коллегия судей зашла в правовой тупик по расследованию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.



Группа общественников и журналистов, входящие в состав «Группы 2 мая» заявила о невозможности прогнозирования сроков вынесения приговоров по этому делу, сообщает издание Таймер.

Соответствующее заявление данная организация разослала в СМИ, отметив, что из 100 судебных заседаний в Малиновском райсуде Одессы в течение двух лет «только 20 были посвящены изучению доказательств», а остальные были либо сорваны, либо перенесены из–за неявки сторон. Кроме того, отмечается, что представители праворадикальных организаций постоянно блокируют зал судебных заседаний Малиновского суда, оказывая давление на коллегию.

Также отмечается, что события в Малиновском суде 10 февраля, когда активисты «Правого сектора», корпуса «Азов» и «Автомайдана» подрались с полицейскими и когда никого не наказали за противоправное поведение, показали, что «ситуация окончательно зашла в тупик».

«Это не может продолжаться бесконечно. Мы не можем позволить, чтобы информационный вакуум вокруг досудебного расследования уголовного дела по массовым беспорядком в сочетании с беспрецедентным давлением на суд стали очередным поводом для манипулирования общественным мнением одесситов и раскачивания политической ситуации накануне третьей годовщины одесской трагедии», — подчеркивают одесские эксперты.

Напомним, что 13 февраля пятеро обвиняемых были оставлены под стражей еще на три месяца — до 14 апреля.

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