Одесские новости 17.02.2017 19:16
Одесса морпорт
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В Одесском порту обсудили возможность кредитования от японского правительства

17 февраля Одесский порт с рабочим визитом посетили представители японских компаний PADECO Co., Ltd. и Pacific Consultants Co., Ltd.

О встрече сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Отмечается, что визит проходил в рамках проекта сбора информации о системе транспорта и логистики на юге Украины, запущенного Японским Международным Агентством по Сотрудничеству (JICA). Цель проекта — собрать данные об автодорогах и морских портах для возможного участия JICA в финансировании инфраструктурных объектов в Украине.

В администрации Одесского порта с гостями встретился и.о. первого заместителя начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Денис Карпов. В ходе беседы значительное внимание было уделено перспективным проектам развития производственной и транспортной инфраструктуры порта.2017021701

«Мы уже собрали информацию о проектах Одесского и других портов Украины, обобщили эти данные и определили приоритеты с точки зрения возможного кредитования японским правительством, — заявил по итогам встречи представитель компании PADECO Co., Ltd. г-н Юичири Мотомура. — Предварительный список наших приоритетов мы огласим 28 февраля и готовы обсудить его с украинскими специалистами. Наша цель — до конца мая окончательно согласовать данный список с украинской стороной. Поэтому мы сейчас встречаемся со специалистами в портах и спрашиваем их мнение».2017021702

Сообщается, что для японских гостей была организована экскурсия по территории порта с посещением объектов инвестиционного развития.

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