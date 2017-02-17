Одесские новости 17.02.2017 10:38
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В Одесской области задержали крупную партию контрабандного спирта

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области изъяли из незаконного оборота крупную партию контрабандного спирта.

Об этом сообщает пресс-подразделение Управления СБУ в Одесской области в Facebook.

«Правоохранители остановили для проверки крупногабаритный автомобиль в районе поселка Любашевка Одесской области. При осмотре фуры оперативники СБУ обнаружили 25 бочек с пятью с половиной тысячами литров спирта без надлежащих документов. Стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, составляет около 200 тысяч гривен», — отметили в СБУ.16806820_1826200990969758_4309327355342616181_n16711525_1826200974303093_3368916281579502090_n
По данным ведомства, спирт был доставлен контрабандным путем с территории самопровозглашенного Приднестровья для изготовления контрафактной алкогольной продукции в Одесской области.

Ведётся следствие.

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