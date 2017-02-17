В Одесской области задержали крупную партию контрабандного спирта

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области изъяли из незаконного оборота крупную партию контрабандного спирта.

Об этом сообщает пресс-подразделение Управления СБУ в Одесской области в Facebook.

«Правоохранители остановили для проверки крупногабаритный автомобиль в районе поселка Любашевка Одесской области. При осмотре фуры оперативники СБУ обнаружили 25 бочек с пятью с половиной тысячами литров спирта без надлежащих документов. Стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, составляет около 200 тысяч гривен», — отметили в СБУ.

По данным ведомства, спирт был доставлен контрабандным путем с территории самопровозглашенного Приднестровья для изготовления контрафактной алкогольной продукции в Одесской области.

Ведётся следствие.

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