Одесские новости 17.02.2017 16:55
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В Одессе снова ищут бомбу. На сей раз в облгосадминистрации

Сотрудники правоохранительных органов получили анонимное сообщение о заминировании здания Одесской облгосадминистрации и облсовета на улице Канатной, 83.

Как информирует Таймер, в настоящее время в здание никого не пускают — всех находившихся внутри вывели и попросили очистить площадь перед ОГА.

Отмечается, что сообщение о заминировании поступило как раз тогда, когда в здании должна была состояться внеочередная сессия Затокского поселкового совета, на которой должны были избрать нового секретаря совета, который исполняет обязанности главы посёлка вместо обвиняемого в коррупции Звягинцева. В настоящее время Затокский поссовет контролирует Наталья Вернигора, поддерживающая эстонского бизнесмена Марселя Вихмана, претендующего на приватизацию набережной посёлка.

Фото: Таймер

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