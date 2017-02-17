Одесские новости 17.02.2017 19:43
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Суд обязал Саакашвили опровергнуть его заявление по поводу ОПЗ

Подольский райсуд Киева обязал Михаила Саакашвили опровергнуть информацию по поводу «газового» контракта ОПЗ, прозвучавшую в ходе его выступления в ток-шоу «Шустер Live» в ноябре 2015 года.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Одесского припортового завода Николай Щуриков, подававший иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Саакашвили в телеэфире обвинил Щурикова в подписании «коррупционного» контракта по закупке газа Одесским припортовым заводом. Как заявил тогдашний глава Одесской облгосадминистрации, убыток от выполнения этого контракта составит $93 млн в год.

«Он (Саакашвили — ред.) должен по решению суда публично опровергнуть свои заявления. Речь идет о выступлении экс-губернатора в «Шустер Live» 20 ноября 2015 года, когда он беспочвенно оскорбил руководство ОПЗ и меня лично. Смешал с грязью давальческий контракт, на который нами возлагалось столько надежд (и который их вполне оправдал)», — отметил Щуриков.

Щуриков также опубликовал фотокопию решения Подольского суда, в котором сказано: «Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Всемирная информационная служба», Саакашвили Михеила Николозовича опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения о принятом по данному делу судебном решении в информационно-политическом интерактивном ток-шоу «Шустер Live» не позднее месяца со дня вступления решения в законную силу».

Кроме того, эта недостоверная информация должна быть изъята из сети Интернет.

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