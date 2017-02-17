Мировые новостиУкраинские новости 17.02.2017 09:03
Футбол
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«Шахтёр» выиграл у испанской «Сельты»

Футболисты донецкого «Шахтера» 16 февраля обыграли в гостях испанскую «Сельту» (1:0) в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Победный мяч на стадионе «Балаидос» в городе Виго забил на 26-й минуте новичок донетчан Густаво Бланко-Лещук, сообщает Одесса News.

Встречу обслуживала судейская бригада из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой.

Ответный матч состоится 23 февраля в Харькове.

Результаты других поединков Лиги Европы, которые завершились 16 февраля:

«Краснодар» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:0

«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Фиорентина» (Италия) — 0:1

«Гент» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0

«Астра» (Румыния) — «Генк» (Бельгия) — 2:2

«Алкмаар» (Голландия) — «Лион» (Франция) — 1:4

«Ростов» (Россия) — «Спарта» (Чехия) — 4:0

«Олимпиакос» (Греция) — «Османлыспорт» (Турция) — 0:0

«Лудогорец» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2.

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