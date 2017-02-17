Одесские новости 17.02.2017 14:38
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Прокуратура информирует о ходе расследования событий в Одессе 19 февраля 2014 года

Приоритетом в своей работе Одесская прокуратура считает расследование массовых стычек у здания Одесской облгосадминистрации 19 февраля 2014 года, вследствие которых пострадали представители СМИ и митингующие за европейскую интеграцию Украины.

Как сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры, за период с сентября 2016 по февраль 2017 года следователями установлена причастность к разгону митингующих 4-х т.н. титушек и одного из их непосредственных главарей. Все они находятся в розыске:
29-летний одессит, 28-летний, 29-летний и 32-летний жители Одесской области и непосредственный руководитель этой группы – 43-летний уроженец Донецкой области.

Прокуратура напоминает, что разгон протестующих осуществлялся силами привлечённой группы мужчин, экипированных в защитную амуницию, в шапки-маски и мотокаски, вооружённых битами, кийками и металлическими прутьями. Следователями прокуратуры собраны образцы экипировки и орудий злоумышленников.

Отмечается также, что прокуратурой области сообщено о подозрении в причастности к организации массовых волнений и разгона протестующих директору одного из санаториев, в котором по данным следствия проживали почти 150 «титушек» под вымышленными фамилиями.

В сентябре 2016 года следователи прокуратуры установили причастность к организации произошедшего в тот день бывшего первого заместителя главы ОГА, которому сообщено о подозрении и досудебное расследование по делу которого продолжается.

Также к уголовной ответственности привлечено лицо, мешавшее законной профессиональной деятельности журналистов, и сообщено о подозрении в невыполнении должным образом служебных обязанностей бывшему заместителю начальника ГУМВД Украины в Одесской области-начальнику милиции общественной безопасности. Бывшего чиновника объявили в розыск в связи с тем, что он скрывается от следственных органов.

За весь период следователями правоохранительных органов было проведено 575 допросов, почти 60 обысков, более 40 экспертных исследований.

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