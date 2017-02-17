Одесские новости 17.02.2017 11:49
Указ подписание
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Президентским указом отмечен ратный труд одесситов

Указом Президента Украины №36/2017 ряд ветеранов боевых действий на территории Афганистана удостоены высоких наград, в том числе жителей Одессы.

За весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, мужество и самоотверженность, проявленные во время выполнения воинского долга, патриотическое воспитание молодёжи и активную общественную деятельность орденом «За заслуги» III степени награждены участники боевых действий в Афганистане ВАЛЮШКО Александр Владимирович – заместитель председателя Одесского товарищества ветеранов-инвалидов Афганистана (воинов-интернационалистов); НОВОСЁЛОВ Игорь Алексеевич – заместитель председателя Одесского областного общества ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов); СТОРОЖУК Николай Николаевич – заместитель председателя Одесского городского общества ветеранов Афганистана.

Текст Указа опубликован на официальном сайте Президента Украины.

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